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Lefkoşa'dan sonra Gazimağusa'ya da Bisiklet İstasyonu

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’da 7 noktada bisiklet istasyonu kurulacağını, istasyondan kiralanan bisikletlerin başka bir istasyona bırakabileceğini ifade etti

Lefkoşa'dan sonra Gazimağusa'ya da Bisiklet İstasyonu

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde 7 noktada, bisiklet paylaşım sistemi olan “Velespeed İstasyonu”nun kurulması için Yapı İnşaat Şirketi ile sözleşme imzaladı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sözleşmeye Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Yapı İnşaat Şirketi Direktörü Ceren Ahmet Köse imza koydu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imza töreninde yaptığı konuşmada, Gazimağusa’da 7 noktada bisiklet istasyonu kurulacağını, istasyondan kiralanan bisikletlerin başka bir istasyona bırakabileceğini ifade etti.

Bu sistemi daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Arter, ilk etapta İsmet İnönü Bulvarı’nda Anıt Çemberi ile Hastahane arasındaki güzergaha 5 noktaya, diğer istasyonun Canbulat Kapısı noktasında olacağını, 7’nci istasyonun Derinya Sınır Kapısı bölgesine düşünüldüğünü ancak şu anda kapının kapalı olmasından dolayı bunun gecikeceğini ifade etti.

Başkan İsmail Arter, Belediyenin kiralamadan alınacak ücretten belli bir yüzde üzerinden gelir elde edeceğini, ancak önemli olanın sistemin diğer faydaları olduğunu ifade etti.

Yapı İnşaat Şirketi Direktörü Ceren Ahmet Köse ise, Gazimağusa’ya güzel bir ulaşım ağı kurmak istediklerini, birinci aşamasını yapacakları projenin ilerleyen aşamalarda 15 istasyona çıkabileceğini söyledi. Köse, amaçlarının sadece öğrencilerin kullanacağı bir sistem kurmak olmadığını, tüm Gazimağusa halkının kullanacağı bir sistem kurmak olduğunu belirtti.

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