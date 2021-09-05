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Lefkoşa Çocuk Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu

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Merkez Lefkoşa’da 3 – 4 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, video gösterimi, tiyatro gösterisi, kukla gösterisi, eğitici konferanslar, seminer, çeşitli eğitici ve eğlendirici atölyeler, deneysel labaratuvar çalışmaları, ebru sanatı uygulaması, çocuk yogası, oyunlar, boyama etkinliği, jimnastik, dans gösterisi, masal okuma ve çocuk konserleri gerçekleşti.

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Lefkoşa Çocuk Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), tarafından düzenlenen Lefkoşa Çocuk Şenliği, Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

3 – 4 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, video gösterimi, tiyatro gösterisi, kukla gösterisi, eğitici konferanslar, seminer, çeşitli eğitici ve eğlendirici atölyeler, deneysel labaratuvar çalışmaları, ebru sanatı uygulaması, çocuk yogası, oyunlar, boyama etkinliği, jimnastik, dans gösterisi, masal okuma ve çocuk konserleri gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki günde 34 aktivitenin yapıldığı etkinlikte, Dj Keo setleriyle çocukları eğlendirirken, Gezi Treni de çocuklara şarkılar eşliğinde Lefkoşa gezisi yaptırdı.

HARMANCI: “ÇOCUKLARIN DOYASIYA YAŞAMALARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Etkinliğe ailesi ile katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın çocukların yüzlerinin güldüğü bir şehir olduğunu kaydederek, “Yeni eğitim öğretim yılı öncesi hem çocuklarımız hem de ailelerimiz Lefkoşa Çocuk Şenliği'nde gönüllerince eğlendiler, oynadılar, zıpladılar, masallar dinlediler, jimnastik ve yoga yaptılar, deneyler yaptılar, dans ettiler. Ayrımsız tüm çocukların çocukluklarını doyasıya yaşamaları için LTB her zaman çalışmaya devam edecek. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim” dedi.

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