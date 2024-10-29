Lefkoşa Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Serim: "Cumhuriyet’e hayat veren adanmışlık geçmişte olduğu gibi bugün de aynı inançla devam ediyor"

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve eşi, Büyükelçilik 1. Müsteşarı Zerrin Kandemir, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Hüseyin Güder ve eşi konukları girişte karşılayarak, tebrik kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere yolladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajın okunmasıyla başlayan resepsiyon, Büyükelçi Serim'in konuşmasıyla devam etti.



Serim: "Türkiye ve KKTC her konuda komşularıyla yapıcı iş birliğine hazır"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim resepsiyonda yaptığı konuşmada uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti. Türkiye ve KKTC’nin her konuda komşularıyla yapıcı iş birliğine hazır olduğunu kaydeden Serim, komşularından da aynı yapıcı yaklaşımı göstermelerini beklediklerini söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında da yükselmeye devam edecek”

Serim, bugün geleceğin teminatı, bağımsızlığın sembolü Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Cumhuriyet’in kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletin, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa ettiğini söyleyen Serim, Cumhuriyet’e hayat veren adanmışlığın geçmişte olduğu gibi bugün de aynı inançla devam ettiğini vurguladı.

Türk milletinin dişiyle, tırnağıyla, tüm ruhuyla verdiği milli mücadeleyi taçlandıran Cumhuriyet’in yaşanılan onca badireye , onca saldırıya rağmen ikinci yüzyılına eriştiğine işaret eden Serim, Türkiye’nin ikinci yüzyılında da yükselmeye devam edeceğini belirtti.

“Türkiye Yüzyılı”nın ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritası, huzurun, istikbalin, güvenin, istikrarın, şefkatin, iletişimin, haklının, değerlerin, verimliliğin ve barışın manifestosu olduğunu söyleyen Büyükelçi Serim, bu vizyon etrafında kenetlenildiği ve çalışıldığı takdirde, ikinci yüzyılın “Türkiye Yüzyılı” olacağına, ve bu gerçeğin tüm dünya tarafından tasdik ve takdir edileceğine şüphe olmadığını ifade etti.

“KKTC’nin uluslararası toplumda hak ettiği yerini alması için desteğimiz bakidir”

“Türkiye, her zaman olduğu gibi, hak ve eşitlik mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya; bu mücadelenin en anlamlı eseri KKTC devletinin daha da güçlenerek yoluna devam etmesine katkı sağlamaya devam etmektedir.” diyen Serim, “Türkiye Yüzyılı”nın şüphesiz Kıbrıs Türkü’nün de yüzyılı olacağını kaydetti.

KKTC’nin müreffeh bir devlet olarak uluslararası toplumda hak ettiği yerini alması için desteklerinin baki olduğuna vurgu yapan Serim, Ada’daki gerçeklere gözlerini kapamayan herkesin Ada’da iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu kabul ettiğini, Birleşmiş Milletler'in de federasyon modeline dair ortak zemin olmadığını artık resmen kayda geçirdiğini belirtti.

Serim, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabulü ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, adada kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ve dolayısıyla Doğu Akdeniz’deki istikrarın anahtarı olacağına işaret ederek, şunları söyledi:

“Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın defaatle vurguladıkları üzere; uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyoruz.

Türkiye de, KKTC de, her konuda komşularıyla yapıcı işbirliğine hazırdır. Komşularımızdan da aynı yapıcı yaklaşımı göstermelerini bekliyoruz.

Hangi oyunlar oynanırsa oynansın, hangi yaptırımlar ve izolasyonlar uygulanırsa uygulansın, bizlerin, bu toprakların müreffeh geleceğini inşa etmekten asla vazgeçmeyeceğimizin altını çizmek istiyorum.”

“KKTC de mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır”

Serim, bugün yapılması gerekenin yola sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla devam etmek olduğunu belirtti; bu inanç ve kararlılık sayesinde Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini kendisi çizme cesaretini gösterdiğini, dişiyle tırnağıyla bir devlet inşa ettiğini kaydetti.

“Bugün burada bir asrı devirmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin, ve kısa süre sonra kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlayacağımız KKTC’nin neferleri olarak bir aradayız.” ifadelerini kullanan Serim, hedeflere bağlılığı ve bu uğurda kenetlenmiş duruşu muhafaza ettikçe, üstesinden gelinemeyecek herhangi bir zorluk, ulaşılamayacak hiçbir menzil olmadığını dile getirdi.

Büyükelçi Serim, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ederken Türkiye Cumhuriyeti için vurguladığı gibi, KKTC de mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.” dedi.

Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, bağımsızlık mücadelesinin lideri Fazıl Küçük’ü, aziz şehitler ve gazileri saygı ve minnetle andığını konuşmasında Serim, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kendileriyle birlikte kutlayan Kıbrıs Türk halkına da teşekkürlerini sundu.

Serim, “Ne mutlu Türküm diyene ve ne mutlu bunun kıymetini bilip, şükredene.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Büyükelçi Serim’in konuşmasının ardından Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü dolasıyla hazırlanan videonun gösterimi yapıldı, Cumhuriyet Bestesi bayraklar eşliğinde dinlendi.

Resepsiyon, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu’nun performansıyla devam etti.