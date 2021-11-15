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Lefkoşa Belediyesi  Açık Pazarında şeker ölçümü yapıldı

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Lefkoşa Belediyesi  Açık Pazarında şeker ölçümü yapıldı
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile birlikte  Kasım Diyabet  farkındalık ayı  nedeniyle, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla dün Lefkoşa Belediyesi  Açık Pazarında Şeker ölçümü faaliyeti gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, diyabet hakkında hazırlanan bilgilendirici bröşür  külüp üyeleri tarafından dağıtıldı.
Etkinlikte 160 kişiye yapılan testler sonucu bazı vatandaşlar insülin değerlerinin yüksek olduğunun tespit edildiği ve uyarıldığı kaydedildi.
Etkinlik sonunda Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Ln Berna Özdoğa ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca geleceği  diyabetten korumak ve  Diyabet konusunda farkındalık yaratma, daha geniş kitleleri bilgilendirmek için faaliyetlerinin gelecek haftada devam edeceğini belirttti.
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