Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 8-10 yaş grubu tiyatro ekibi yıl sonu gösterisi sunacak

Yıl boyunca Asu Demircioğlu eğitmenliğinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) 8-10 yaş grubu tiyatro ekibi yıl sonu gösterisi sunacak.

LBT tarafından verilen bilgiye göre iki farklı grup “YD TV” ve “Digital Kabus” isimli oyunları sahneleyecek.

Oyunlar, 28 Haziran Cuma ve 29 Haziran Cumartesi günleri saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Oyunlarda hem rol alan hem de oyunların kaleme alınmasında emek veren çocukların isimleri şöyle:

“ Aren Mustafa Türk, Asya Ali, Ayda Erşen, Bihter Irmak Işıman, Ela Doğan, Ela Defne Soyel, Esen Altıntaş, Gönül Su Eren, Güzin Ekincan, Hasan Sonan, İnci Lara Işıman, İrem Su Tunç, Kuzey Langal, Maya Mevlit, Melay Sevinç, Nehir Köle, Neval Ö. Cam, Orhan Ateş Şemi, Orhan Köle, Orhan Mevlit, Sarp Sarıca, Yaz Gaydeler ve Zara Özpolili.”

