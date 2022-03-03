Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden anlamlı etkinlik

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve geçmiş kulüp başkanlarını onurlandırma etkinliği gerçekleştirdi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü üyeleri, aylık genel toplantısında iki önemli konuyla ilgili olarak bir araya geldi. Toplantıda öncelikle Varoluş ve Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinliği yapılırken, daha sonra ise geçmiş Kulüp Başkanlarını onurlandırma, vefa ve sevgi gösterisi töreni yapıldı.Toplantıda ilk olarak konuk konuşmacı Mehmet Küçük tüm üyelere babası Dr. Fazıl Küçük ile ilgili bir CD ve kitap hediye etti. Daha sonra ise Dr. Küçük ile ilgili hazırlanan 13 dakikalık bir belgesel izlendi.Mehmet Küçük, Toplum Liderimiz Dr Fazıl Küçük’ün sadece siyasi yönünü değil, O’nun, gerek bir baba olarak çocukları ve ailesi ile olan ilişkilerine, gerekse toplumsal mücadelede ülkesi ve halkı için yaptığı mücadeleyle ilgili Lefkoşa Başkent Lions Kulübü üyelerini duygulandıran bir sunum gerçekleştirdi.Konuşmanın ardından soruların sorulduğu, anekdotların anlatıldığı gecede üyeler, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kadına bakış açısı, Atatürk ilkelerine bağlılığı ve laiklik anlayışı, eşi Süheyla Küçük’ün Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk ve tek Kıbrıslı Türk Lady’si olduğunu da vurgu yapıldı.Toplantı, ülkemize ve toplumumuza karşılıksız hizmet anlayışı ile 2005 yılında kurulan ve günümüze kadar hizmetlerini yürüten Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nde görev alan geçmiş tüm başkanlar ve üyelerinin onurlandırılması ve sevgi töreni ile tamamlandı.