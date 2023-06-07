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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü “Birkan Uzun 1. Genç Liderler Kampı" düzenliyor

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü “Birkan Uzun 1. Genç Liderler Kampı" düzenliyor
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde Tatlısu Spor Tesisleri’nde, “1. Birkan Uzun Genç Liderler Kampı’’ etkinliği düzenliyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 9-10-11 Haziran günlerini kapsayacak çadırlı kampa yaklaşık 50 öğrencinin katılması bekleniyor
3 günlük kampta; sportif etkinlikler, eğitici sohbetler ve kaynaşma aktivitelerine yer verilecek.  Kampta ayrıca Birkan Uzun’u tanıtan kaynaşma aktiviteleri yapılacak ve katılımcı gençler kaya tırmanışı ile denizde kano çalışmalarına katılacaklar.
Kampa katılacak olan 14-15 yaş grubundaki gençler, ilk akşam kampın gerçekleştirilmesine maddi katkı koyan sponsorlar, Bakanlık yetkilileri ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü üyeleriyle bir araya gelecek.
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Genel Sekreteri Seval Oyaltan yaptığı açıklamada, kampın amacının, öğrencilerin akademik çalışmalar yanında kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri ve ileride çevrelerine olumlu bir rol model olmalarına destek olmak olduğunu kaydetti.
 
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