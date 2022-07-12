Lefke Yardım Derneği bayramlaşma yemeği düzenledi

Lefke Yardım ve Halk Derneği; Hayrat İnsani Yardım ve Kıbrıs Eğitim ve Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle Lefke’de 150 kişilik Bayramlaşma yemeği düzenlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefke Yardım ve Halk Derneği ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma yemeği organizasyonuna Hayrat İnsani Yardım KKTC Koordinatörü Vahap Gültekin, Lefkoşa Surlariçi Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Suiçmez, YDP Lefke İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu ve dernek yetkilileri Mağusa ve Lefkoşa bölgesinden katılan konuklar ile bölge halkı ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki Hristiyan ve Müslüman öğrenciler bir araya geldi.

Bayramın ikinci günü Lefke dernek binası önünde gerçekleşen yemekte konuşan Lefke Yardım ve Halk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüten Emel Yılmaz, Lefke İlçesinde tüm tabanlardaki sivil halkı bir araya getirmek amacıyla düzenlenen organizasyonun İslamiyet dininin hoşgörüsü temelinde gerçekleştiğini ve beklenenin üstünde katılımla tam olarak amacına ulaştığını kaydetti.

Yılmaz, yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen Hayrat İnsani Yardım’a, lojistik destek sağlayan Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya’ya ve tüm dernek yönetimine teşekkürlerini sundu.