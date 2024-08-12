Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta başlıyor

Lefke Belediyesi'nin düzenlediği “Lefke Şenlikleri”, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30'da kortej yürüyüşüyle başlıyor. Şenliklerde pek çok sportif, sanatsal etkinlik, dans gösterileri ve konserler yer alacak.

14-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şenlikler, Lefke Stadyumu park alanında yapılacak.Lefke Şenlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşünün ardından saat 20.00’de Lefke Belediyesi Halk Dansları Yıldız ekibi ile Halk Dansları Master ekibi gösterisi olacak.Şenliklerde, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, Lefke Kültür Sanat Derneği Korosu, Grup Frekans, Grup Otantik, ve Fikri Karayel konser verecek.Şenlikler kapsamında golf ve futbol turnuvası, sporting, balık ve okçuluk yarışması ve sanatsal etkinlikler yapılacak.Şenlik alanında yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra ürün satış stantları ve Festivalciler Birliği’nin kuracağı çocuk oyun parkı da yer alacak.Lefke Şenlikleri boyunca düzenlenecek konser etkinlikleri Lefke Stadyumu park alanında yapılacak.