Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta başlıyor

14-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şenlikler, Lefke Stadyumu park alanında yapılacak.
Lefke Şenlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşünün ardından saat 20.00’de Lefke Belediyesi Halk Dansları Yıldız ekibi ile Halk Dansları Master ekibi gösterisi olacak.
Şenliklerde, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, Lefke Kültür Sanat Derneği Korosu, Grup Frekans, Grup Otantik, ve Fikri Karayel konser verecek.
Şenlikler kapsamında golf ve futbol turnuvası, sporting, balık ve okçuluk yarışması ve sanatsal etkinlikler yapılacak.
Şenlik alanında yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra ürün satış stantları ve Festivalciler Birliği’nin kuracağı çocuk oyun parkı da yer alacak.
Lefke Şenlikleri boyunca düzenlenecek konser etkinlikleri Lefke Stadyumu park alanında yapılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.