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Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta başlıyor

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Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta başlıyor
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Geleneksel Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta başlıyor.
Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 14-18 Ağustos tarihleri arasında Lefke Stadyumu Park alanında yapılacak şenlikler kapsamında stand kiralamak isteyenler 0539 118 24 78 numaralı telefondan belediyeyle iletişime geçebilecek.
 
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