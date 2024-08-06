Geleneksel Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta başlıyor.
Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 14-18 Ağustos tarihleri arasında Lefke Stadyumu Park alanında yapılacak şenlikler kapsamında stand kiralamak isteyenler 0539 118 24 78 numaralı telefondan belediyeyle iletişime geçebilecek.
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