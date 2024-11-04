Lefke şenlendi

Lefke’de düzenlenen Hurma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

Lefke Turizm Derneği ve Belediye’nin işbirliğiyle bu yıl 8’ncisi düzenlenen Hurma Festivali dün yapıldı.

“Cittaslow – Sakin Şehir Lefke Sizi Çağırıyor” sloganıyla düzenlenen festivalin açılışını, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ve Dünya Fitness Şampiyonu olan Lefke ilçesi çocukları yaptı.

Lefke Bandabuliyası’nda ( Kapalı Pazar) gün boyu devam eden festivalde, Uluslararası Lefke Sanatçılar Buluşması ve Sevgi Duvarı adıyla sergiler açıldı. Cittaslow Seferihisar ve Cittaslow Lefke ilçesindeki üreten kadınlar buluşmasının yer aldığı festivalde, hurma dalına yasemin dizme ve hurma macunu yapımı yanında halk dansları gösterileri, genç yetenekler konseri ve rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu da düzenlendi.

Lefke Hurma Festivali, Eril Cambaz’ın final konserinin ardından saat 20.00’de Lefke AKM’de İsmail Kaşot yönetiminde Lefke Kültür ve Sanat Derneği’nin verdiği TSM konseri ile sona erdi.

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