Lefke şenlendi

Pandemi nedeniyle uzun zamandır ara verilen festivallere Lefke’de başlandı. Lefke Ceviz Festivali dün yapıldı

Pandemideki COVID-19 yasaklarından dolayı uzun süredir yapılamayan festivaller, bu yıl yasakların kalkmasının ardından, ilk kez Lefke Ceviz Festivali ile yeniden düzenlendi.Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen festival kapsamında Lefke’ye gidenler, yöresel alışverişin yanında, Atilla Karaderi’nin fotoğraf sergisini, Cittaslow Lefke kasabasını, köylerini, Lefke’nin tarihi ve kültürel dokusunu, Lefke duvarlarına yapılan üç duvar resmini (mural), Bağlıköy kavşağındaki Muflon heykelini ve Soli Afrodit heykelini görme şansına sahip oldu.Festival kapsamında saat 14.30’da rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu düzenlendi. Ardından Buğra Koççat konseri, LAÜ ekiplerinin gösterisi ve konseri ile süren festival, Grup SOS’in konseriyle tamamlandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, 11. Ceviz Festivali’ni ziyaret etti.11. Ceviz Festivali’nde standları gezen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, esnaf, yerel üretici ve halkla bir araya geldi.