banner913
banner932
''Kıbrıs Türk halkı için tüm imkanları seferber ettik''
''Kıbrıs Türk halkı için tüm imkanları seferber ettik''
27 0
Üstel, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı
Üstel, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı
29 0
 
Türkiye aleyhine tazminat kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi
Türkiye aleyhine tazminat kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi
30 0
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu mevkidaşı Işıkhan’la görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu mevkidaşı Işıkhan’la görüştü
29 0
“İsias davası, cinayet davasına dönüştü”
“İsias davası, cinayet davasına dönüştü”
36 0
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
45 0
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
24 0
banner1059

Lefke Hurma Festivali yarın yapılıyor

banner1020

banner1045
Lefke Hurma Festivali yarın yapılıyor
banner971

Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen "15. Lefke Hurma Festivali" yarın yapılıyor.

Kıbrıs'ın hurmasıyla ünlü kenti Lefke'deki Festival, Lefke Çarşı merkezinde 09.30- 18.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Festivalle ilgili açıklamada, festivalin “halkın festivali” olduğu vurgulanarak, açılışının siyasiler tarafından değil halk tarafından yapıldığı, bu sene de, “Kıbrıs Kültür Elçileri” tarafından açılacağı belirtildi.

Katılımcılar gün boyu müzik ve halk dansları performanslarının yanında, kültürel üretimleri ve ürünlerini görme imkanına sahip olacak. Festival kapsamında bu yıl ilk kez kültürel uygulamaların yer alacağı “Kültür Sokağı” etkinliği de düzenlenek.

Festival'de ayrıca “Hurmadan el sanatları, dağarcık yapımı, paluze- sucuk yapımı, iskemle örücülüğü, kalbur ve elek yapımı, Kıbrıs muhallebisi yapımı, ahşap yapımı, seramik yapımı, Lefkara ve İpek Koza işi, topuz ve çalı süpürgesi yapımı, pastelli, gullirikya, hurma pekmezi ve gollifa ikramı” yer alacak. 

Festival’de hurma temalı yarışma ve rehber eşliğinde ücretsiz Cittaslow Lefke Yavaş yürüyüşü, Güzelyurt Klasik Araçlar Derneği ve Lefke İlçesi klasik araba sahipleri iş birliğinde klasik araba sergisi, Festival alanında çekilecek fotoğraflardan oluşacak fotoğraf ve en yaratıcı stant yarışması da yapılacak.

Festival kapsamında Aktürk Pilancı’nın “Ormanın Çocukları Muflon Sergisi” isimli fotoğraf sergisi de Lefke Turizm Derneği binasında yer alacak. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.