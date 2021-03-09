banner583
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
33 0
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
17 0
 
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
142 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
143 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
32 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
22 0
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
100 0
banner529
banner570

Lefke bölgesinde geçim sıkıntısı çeken ailelere gıda yardımı yapıldı

banner476

Aziz Kaya başkanlığındaki Lefke Belediyesi ile Emel Yılmaz başkanlığındaki Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi üyelerinin organizasyonunda Lefke bölgesinde Covid 19 Pandemi nedeniyle yardıma muhtaç ailelere gıda yardım paketi dağıtımı yapıldı

Lefke bölgesinde geçim sıkıntısı çeken ailelere gıda yardımı yapıldı

Lefke Belediyesi ile Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi koordinatörlüğünde Lefke bölgesinde Covid 19 pandemisi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ailelere gıda yardımı yapıldı. 

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aziz Kaya başkanlığındaki Lefke Belediyesi ile Emel Yılmaz başkanlığındaki Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi üyelerinin organizasyonunda Lefke bölgesinde Covid 19 Pandemi nedeniyle yardıma muhtaç ailelere gıda yardım paketi dağıtımı yapıldı.

Gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı 350 gıda paketi cuma günü ihtiyaçlı kesimlere ulaştırıldı.

Organizasyon ve dağıtım esnasında, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya,  Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi” Kurucu Başkanı Emel Yılmaz ile  kurucu üyelerden UBP Lefke Meclis Üyesi Naciye Özesat, kurucu üye YDP Lefke Kadın Kolları Başkanı Ömür Basmacı da  hazır bulundu.

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya gıda yardımlarının yapılmasında katkı koyan;  KKTC Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’a, KKTC Süt İmalatçıları Birliği olarak katkı koyan Gülgün Süt Ürünleri’ne, Avunduk Süt Ürünleri’ne  Reha Süt Ürünleri’ne M. Başler Süt Ürünleri’ne  Arden Gıda’ya Pak Süt’e  Birel Sütçülük’e , Şevket Seren’e Taylan Süt Ürünleri’ne Gülünce Hellimleri’ne Cihan Ser’e, KKTC  Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen’e, Les Ambassadeurs adına Halil Falyalı’ya, Ramadan Cemil İşletmeleri’ne, Hacı Ali  İşletmeleri’ne,  Luman Çilekleri adına Gülşen Luman’a ve Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi Başkan ve üyelerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.