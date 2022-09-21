LBO Halk Müziği Korosu yeni dönem kayıtları başladı

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LBO Halk Müziği Korosu’nun çalışmaları Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında yer alacak.
Şef Hasibe Aksaç’ın şefliğini ve eğitmenliğini yapacağı yeni dönem çalışmaları Pazartesi günleri saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Yeni dönem çalışmalarının ilki 26 Eylül Pazartesi günü yapılacak.
Koro hakkında bilgi ve kayıt için “0533 844 0479” numaralı telefon ve www.lefkosabelediyeorkestrasi.com linkinden Lefkoşa Belediye Orkestrası’na ulaşılabilir.
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