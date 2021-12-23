Larnaka Şehitleri anıldı

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle,Larnaka bölgesinde 1963-1974 yıllarında verilen mücadeleler sırasında şehit düşen 173 kişi anıldı

Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyde, 1963-1974 yıllarında verilen mücadeleler sırasında şehit düşen 173 kişi, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Larnaka Şehitleri için düzenlenen törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adına Personel Albay Erkut Ekimci, milletvekilleri Yasemin Öztürk, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, bazı siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan ve protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, şiirler de okundu, şehitler için dualar da edildi.

SADIKOĞLU: “FEDAKARLIKLARI ASLA UNUTULMAYACAK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını” ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Larnaka Şehitlerini ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Konuşmasında Kayıp Otobüs’ten de bahseden Sadıkoğlu şunları söyledi:

“Rumların biz Kıbrıslı Türklere uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acı olayı ise Larnaka’da ‘Kayıp Otobüs’ olayıydı. Zira 11 insanımızın, ekmek paralarını kazanmak uğruna Larnaka’dan Dikelya İngiliz Üssüne gitmek için bindikleri o otobüs ne yazık ki bir daha geri dönmedi, dönemedi. Yıllarca süren bu acı ve zulüm ise Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekâtıyla son buldu. Anavatanın etkin ve yerinde müdahalesiyle yaşanılan zulüm sona erdi, Kıbrıslı Türkler, esaretten özgürlüğe kavuştu.”

ABDURRAHMANOĞLU: “LARNAKA HALKI KAHRAMANCA MÜCADELE ETTİ”

TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da törende yaptığı konuşmada, “Larnaka halkının Rumların Enosis hayaline karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bu uğurda şehit ve kayıplar verdiğini” anlattı. “Anavatan Türkiye’ye şükran ve minnet duygularını” da ileten Abdurrahmanoğlu, Şehitleri rahmet ve minnetle andı.

ŞİİRLER OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Melisa Yolgeçen “Larnaka Şehitleri”, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Nur Çalış “Şehit Hasan’a”, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Sıla Günenç “Şehit Geliyor”, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Süreyya Sadisönmez de “Sen bilir misin” isimi şiirlerini okudular. Larnaka Şehitler Anıtı önündeki tören, Din İşleri Görevlisi Fedakar Aydın’ın şehitlerin anısına okuduğu dua ile tamamlandı.