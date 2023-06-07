Lapta, festivale hazırlanıyor

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin düzenlediği 11'inci Lapta Turizm Festivali cuma günü 19.30'da yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlıyor.
Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, cuma günü 19.30'da başlayacak olan 11'inci Lapta Turizm Festivali adına gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmasında program akışı ile ilgili bilgi aktararak tüm halkı festivale davet ettiğini duyurdu.
Festival 3 gün sürecek.
Festival programı şu şekilde:
9 Haziran Cuma
19.30 Kortej yürüyüşü
20.00 Festival alanı açılışı
20.30 7 Dağın Efesi Cemal Boransel
21.00 Lapta Esintileri Korosu
21.30 Grup Gancelli Konseri
10 Haziran Cumartesi
LAÇ Belediyesi orta grup halk dansları gösterisi
Spiring Fairy Dance Acedemy ve Art Generation dans gösterisi
Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği Gösterisi
Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Küçükler Grubu Halk Dansları Gösterisi Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu
Danceabase Art Studio Dans Gösterisi
LAÇ Belediyesi Tekin Adalı Spor Kompleksi
Cimnastik Okulu LAÇ Belediyesi Büyük Grup Halk Dansları Gösterisi
Grup Feslikan Konseri
11 Haziran Cumartesi
Pinhani Konseri Grup frekans
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