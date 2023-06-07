Lapta, festivale hazırlanıyor

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin düzenlediği 11'inci Lapta Turizm Festivali cuma günü 19.30'da yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlıyor.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, cuma günü 19.30'da başlayacak olan 11'inci Lapta Turizm Festivali adına gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmasında program akışı ile ilgili bilgi aktararak tüm halkı festivale davet ettiğini duyurdu.

Festival 3 gün sürecek.



Festival programı şu şekilde:



9 Haziran Cuma

19.30 Kortej yürüyüşü

20.00 Festival alanı açılışı

20.30 7 Dağın Efesi Cemal Boransel

21.00 Lapta Esintileri Korosu

21.30 Grup Gancelli Konseri



10 Haziran Cumartesi

LAÇ Belediyesi orta grup halk dansları gösterisi

Spiring Fairy Dance Acedemy ve Art Generation dans gösterisi

Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği Gösterisi

Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Küçükler Grubu Halk Dansları Gösterisi Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu

Danceabase Art Studio Dans Gösterisi

LAÇ Belediyesi Tekin Adalı Spor Kompleksi

Cimnastik Okulu LAÇ Belediyesi Büyük Grup Halk Dansları Gösterisi

Grup Feslikan Konseri



11 Haziran Cumartesi

Pinhani Konseri Grup frekans

