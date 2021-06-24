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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Babalar Günü Duyarlılığı

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, kurum içerisinde görev alan babalar adına Çağlayan Çocuk Yurdu’nda bulunan çocuklara destek olmak amacıyla hediyeler dağıttı

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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Babalar Günü Duyarlılığı
Kuzey Kıbrıs Turkcell, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü’nü daha da anlamlandırmak için bünyesinde çalışan babalar adına Çağlayan Çocuk Yurdu’ndaki 45 çocuk için çeşitli hediyeler armağan etti.
Çocuklara verilen hediyeler için Kuzey Kıbrıs Turkcell İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal şunları aktardı: “ Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin İnsan Kaynakları Bölümü olarak, her yıl Babalar Günü’nde, çalışan babalarımıza bu özel günlerinde farklı etkinlikler düzenliyor, hediyeler veriyor ve onları özel hissettiriyorduk. Bu yıl bir baba için en güzel hediye çocukların mutluluğudur düşüncesi ile yola çıkarak, farklı bir şey yapmak istedik ve Çağlayan Çocuk Yurdu’ndaki 45 çocuğumuza Kuzey Kıbrıs Turkcell’de çalışan babalarımız adına ihtiyaçlarına yönelik hediyeler verdik. Pandemi dolasıyla yurttaki çocuklarımızı ziyaret edemedik ama onların sevgi ve selamlarını babalarımıza ilettik. Şirketimizdeki baba çalışanlarımız da bu duyarlı davranış için bizlere ayrıca teşekkür ettiler. Hayat paylaştıkça güzelleşir ve çocuklar geleceğe ışık tutan, dünyamızı güzelleştiren en değerli varlıklardır. Çağlayan Çocuk Yurdu’ndaki çocuklarımızı mutlu etmek bizleri de çok sevindirmiştir. Tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarız.”
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