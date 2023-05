Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerine takdim edildi

Basın Emekçileri Sendikası'nın (Basın-Sen) 22. Kutlu Adalı Basın Ödülleri, dün akşam Merkez Lefkoşa’da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.6 Temmuz 1996'da cinayete kurban giden gazeteci yazar şair Kutlu Adalı anısına bu yıl 22’ncisi düzenlenen ödül töreninde, “Mesleğe Emek Verenler Ödülleri” kapsamında Türk Ajansı Kıbrıs’tan (TAK) Özgül Gürkut Mutluyakalı da ödüle layık görüldü.Müzik dinletisiyle başlayan törende, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.-Soyalan: “Gazeteci kisvesi altında, yalan haberlerle, acı üstüne acı, öfke üstüne öfke katanları da unutmayacağız”Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, bu yılki ödül töreninin 6 Şubat depremleri nedeniyle buruk bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.“Bizler bu acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Soyalan, İsias davasının takipçisi olacaklarını kaydetti.“Gazeteci kisvesi altında, yalan haberlerle, acı üstüne acı, öfke üstüne öfke katanları da unutmayacağız” şeklinde konuşan Soyalan, “Keşke bir de utanç ödülü olsaydı” dedi.Kutlu Adalı’nın katillerinin hâlâ bulunamadığını anımsatarak, konu hakkında girişim yapılacağı vaadinin yerine getirilmediğini kaydeden Soyalan, bu topraklarda şiddet tohumları ekilmesinin karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.-Adalı: “Ah vah çekeceğimize kimliğimize sahip çıkmalıyız”Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı konuşmasına, ödül törenini düzenleyenlere teşekkür ederek başladı. Eşi Kutlu Adalı’nın “Ah vah seslerinin güncel olaylara faydası olmaz, ah vah çekeceğimize kimliğimize sahip çıkmalıyız” dediğini söyleyen İlkay Adalı, bu sözün doğruluğunun bu günlerde çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.İlkay Adalı konuşmasını eşi için yazdığı şiiri okuyarak tamamladı.-Maviş: “Bu toplumu kimse itibarsızlaştıramaz”Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, kimliğin, kültürün, dilin ve din algısının önemli olduğunu ve bunların öğretmenlere emanet olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.Son günlerde öğretmenlerin ne istediğine dair tartışmalar döndüğünü, öğretmenlerin onur ve haysiyetine saldırıldığını kaydeden Maviş, okullardaki sorunlara işaret etti.Öğretmenlerin birkaç saatin hesabını yapmadığını dile getiren Maviş, eylemlerine neden olan yasa tasarısı geri çekilse de mücadeleye devam edeceklerini, kavgalarının nitelikli eğitim, okulların kapasitesinin artırılması ve özel okulların yarattığı eşitsizliği ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti.Deprem sonrasında okulların güvenliğiyle ilgili hazırlanan rapora işaret eden Maviş, çocukların şu anda konteynerlerde ve çadırlarda eğitim gördüğünü ifade etti. Okul güvenliğinin peşini bırakmayacaklarını kaydeden Maviş, özel gereksinimli öğrenciler ve yabancı öğrencilerin haklarının peşini de bırakmayacaklarını dile getirdi.Öğretmenlerin her zaman toplumsal mücadelenin içinde yer aldığını ve yer almaya devam edeceğini ifade eden Maviş, basına ve ifade özgürlüğüne yapılan saldırıların karşısında olduklarını da vurguladı.“Bu toplumu kimse itibarsızlaştıramaz” diyen Maviş, ödül alan tüm gazetecileri tebrik etti.-Kişmir: “Bu sene bizim için en zor seneydi”Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de konuşmasına, ödül töreninin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür ederek ve ödül alanları tebrik ederek başladı.Her ödül töreni dönemi çeşitli eleştiriler yapıldığını, ancak ödüllerin demokratik şekilde verildiğini ile getiren Kişmir, gönül almak için ödül vermek gibi bir yaklaşımda olmadıklarını anlattı.Kişmir, depreme işaret ederek, “Bu sene bizim için en zor seneydi” dedi; haber yamak üzere canlı yayına çıkarken kelimelerin boğazına düğümlendiğini anlattı. Kişmir, sorumlulardan hesap sorulması için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.Gecede ödül alan gazetecilerden biri olan Kadir Sidal’ın başına gelen şiddet olayına da değinen Kişmir, böyle olayların ülkede sürekli şekilde yaşanmaya başladığını kaydetti.Ali Kişmir, Kutlu Adalı’nın bu günlerin geleceğini çok yıllar önce yazdığını kaydederek, Adalı’nın anısını yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.“Basın özgürlüğü bizim olmazsa olmazımızdır” diyen Kişmir, bu konudaki mücadelelerine de devam edeceklerini söyledi.Kıbrıslı Türk gazetecilerin Türkiye’ye alınmaması konusunun da gündemlerinde olduğunu anlatan Kişmir, Kutlu Adalı’nın katillerinin bulunması ve eğitimdeki sorunların çözülmesi için verilen mücadeleye de destek belirtti.-Harmancı: “Bu kalemin ağırlığını taşımak zordur”Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ise törende yaptığı konuşmada, “Kutlu Adalı gerçekleri yazdığı için ‘faili meşhurlar’ tarafından katledildi” dedi.Yakın zamanda konunun yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Harmancı, bu konunun unutulmamasını sağlamak gerektiğini vurguladı.Basın-Sen’in her yıl verdiği bu ödüllerin bunun hatırlanması adına önemli olduğunu kaydeden Harmancı, ödül alanları tebrik etti.“Sanal betlerin, casinoların gölgesinde mesleğini icra etmeye çalışanlara kolaylıklar dilerim” diye konuşan Harmancı, “Bu kalemin ağırlığını taşımak zordur” dedi.Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi.-ÖdüllerKutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenler şöyle:“Onur Ödülü: İbrahim AzizBasın-Sen Özel Ödülü: Kadir Sidal (Özgür Gazete- İsias Otel'de muhabirliği)Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serda Özdemirgil Tüzel (BRTK-Vizyon Programı)En İyi Haber: “Kedimiz Var Diye Çocuk Yapmıyorlar” (Bugün Kıbrıs)Yılın TV Yayıncısı: Nazar Erişkin (Genç TV)Mesleğe Emek Verenler: Özgül Mutluyakalı (TAK), Özten Büyükalsancak (BRTK), Ulaş Barış (Kıbrıs Postası)Basın Emekçisi Ödülü: Meltem Sonay (Yenidüzen), Pembe Düzova (First FM), Su Üçüz (Mesarya Ajans), Yağmur Düşer (Haber Kıbrıs)Genç Basın Çalışanları: Öykü Kendir (Kıbrıs Postası), Tuğberk Korutürk (Kanal Sim), Ediz Ülker (TV 20)Spor Basınına Hizmet Ödülü: Hüseyin Kıral (Kıbrıs Genç TV)Spor Basın Ödülü: Soydan Sakallı (Tribün Kıbrıs)”22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülü adayları, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığı, Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay’ın başkan yardımcılığındaki jüri tarafından değerlendirildi. Jüride; Basın-Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak da yer aldı.