Kutlu Adalı Basın Ödülleri 3 Ağustos'ta veriliyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) basın ve ifade özgürlüğü adına düzenlediği 21’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri törenini 3 Ağustos Çarşamba akşamı 19:30’da Merkez Lefkoşa’da düzenliyor.
Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, aday basın emekçileri Basın-Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi.
Kutlu Adalı Basın Ödülleri'ne layık görülenler
Onur Ödülü: hukukçu Tacan Reynar,
Basın-Sen Özel Ödülü: Doğuş Özokutan -Vasfi Çiftçioğlu
Hakan Çakmak Özel Ödülü: Argasdi
Genç Basın Çalışanları Ödülü: Sonay Orbay (BRTK), Nazire Büyükoğlu ( Mesarya Ajans), Cemre Atabey (Kanal Sim), Kadir Sidal (Özgür Gazete)
En İyi Haber Ödülü: Ayşemden Akın - Mülteciye De Torpil (Bugün Kıbrıs)
Yılın Podcastı: Gamze Fuat
Yılın Tv Yayıncısı: Mustafa Alkan (Kıbrıs Genç Tv)
Basın Emekçisi Ödülü: Murat Obenler (Yenidüzen gazetesi), Gülten Özyakup Sezgin ( Haber Kıbrıs), Nupelda Karabuğday ( Star Kıbrıs-Ada Tv), Arife Tekeli (Kıbrıs Postası), Harun Çebişli (Vatan gazetesi)
Mesleğe Emek Verenler: Eralp Adanır (BRTK), Hurşide Baybora (TAK), Utku Karsu (Kıbrıs gazetesi), Mehmet Moreket (Havadis gazetesi), Serhan Gazioğlu (Yeniçağ gazetesi)
Spor Basın Ödülü: Çağın Özılgaz (Kıbrıs gazetesi )
Spor Basınına Hizmet Ödülü: Songuç Kürşad (Haber Kıbrıs)
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