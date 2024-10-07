Kültürler kaynaştı

İskele’de birçok farklı kültürü bir araya getiren Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği dün gerçekleştirildi

İskele Belediyesi’nin, “Bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 6 Ekim’de rotanız İskele olsun” sloganıyla bu yıl 6.’sını düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği yapıldı.Etkinlikte KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra 3. Ülke kültürlerine ait 150’ye yakın stand yer aldı.Çocuk Sokağı’nın yanı sıra, yerli sanatçıların konserleri, halk dansları ve modern dans gösterilerinin yer aldığı etkinliğin finalinde saat 21:30’da İskele Ecevit Meydanı’nda şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı.Etkinlik kortejinin, İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu tören alanına varmasıyla başlayan 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.Açılışta, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Sırttaki grubu TUFAD, Azerbaycan Kültür Derneği, Roman Dans Grubu Akdoğan Gençlik Merkezi ile Filipinliler ve İranlılar da dans gösterisi sundu. Atatürk Anıtı önündeki tören, konuşmaların ve dans gösterilerinin ardından son bulurken, İskele Çarşı Merkezi’nin girişinde bulunan ve gün boyu yanan buhurdanlık da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve protokolün katılımıyla yakıldı.Etkinlikte, ülke kültürünün yanı sıra, Anavatan Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenlerin, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri Trabzon Ortahisar Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Finike Belediyesi’nin, Azerbaycan, Filipinler, Türkmenistan, Uygur Türkleri, Hindistan, Nijerya, Etiyopya, Bangladeş, Pakistan, Ürdün, Libya, Birleşik Krallık, Rusya, Belarus, Ukrayna, Sudan, Kazakistan, Güney Afrika, Zimbabve ve Kenya’nın tanıtım stantları da yer aldı. Gün boyu süren festivalde yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirebildi.Etkinlikte yerli sanatçılar; Grup Deniz Feneri, Halil Sahkın&SOS, Murat Çığ ve Orkestrası, Yahya Erenköylü ve Orkestrası konser verdi. Etkinliğe halk dansları ve modern dans gösterileri de renk kattı.