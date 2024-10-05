3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü çerçevesinde, Türk devletlerinin kültürel bağlarını pekiştirmek amacıyla bu yıl 7’incisi düzenlenen TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği iş birliğiyle önceki akşam Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirildi.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC, Moğolistan ve Rusya Federasyonu’ndan 12 tasarımcının yer aldığı etkinlik, zengin kültürel mirasları, moda unsurlarıyla bir araya getirdi.
Türk Dünyası’nın zengin kültürel miraslarını, Etno-Moda unsurlarıyla bir araya getirerek kültürel şölen sunan defile büyük beğeni topladı.