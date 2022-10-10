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Kültürel kıyafetlerimiz Zeytin Festivali'nde sergileniyor

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FOGEM’in “Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergisi, 21. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında sergileniyor

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Kültürel kıyafetlerimiz Zeytin Festivali'nde sergileniyor
 Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği’nin (FOGEM), “Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergisi, 21. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği ile Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında Fogem’e ait ‘’Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergi, festivale katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
“Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergi, 21. Uluslararası Zeytin Festivali’nin son günü olan yarına kadar ziyaret edilebilecek.

 
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