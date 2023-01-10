KTÖS Satranç Şöleni 22 okulun katılımıyla gerçekleşti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Satranç Şöleninin dördüncüsü 22 okulun katılımıyla yapıldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Satranç Şöleninin dördüncüsü 22 okulun katılımıyla yapıldı.



KTÖS’den verilen bilgiye göre, Atatürk Öğretmen Akademisinde yer alan şölene, 22 okuldan 150 öğrenci katıldı.



Açıklamada, çocukların erken yaşta akıl ve zeka oyunlarıyla tanıştırılması, dolayısıyla satrancın eğitim sisteminde kesintisiz yer alması gerektiğine inandıkları kaydedildi.



Şölene, Alayköy İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Doğa Koleji Girne, Doğa Koleji Mağusa, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu, İskele Suat Günsel İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Levent İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Pile Türk Okulu, Polatpaşa İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Yakın Doğu Koleji ve Ziyamet İlkokulu’nun katıldığı ifade edildi.



Şölene Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, Kuzey Kıbrıs Satranç Derneği ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin katkı koyduğu da belirtildi.

