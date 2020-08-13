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KTAMS ve KAMU-İŞ Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde greve gidiyor

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KTAMS ve KAMU-İŞ tarafından yapılan ortak açıklamada, iki sendikanın Motorlu Araçlar Birimi’nde uzun süredir yaşanan sorunlarla ilgili defalarca uyarıda bulunduğu ve grev yaptığı, buna rağmen gerekli adımların atılmadığı ifade edilerek iki sendika yarın ise Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde greve gideceği açıklandı

KTAMS ve KAMU-İŞ Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde greve gidiyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) bugün Motorlu Araçlar Girne Şubesi’nde grev başlattı. İki sendika yarın ise Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde greve gidecek.

KTAMS ve KAMU-İŞ tarafından yapılan ortak açıklamada, iki sendikanın Motorlu Araçlar Birimi’nde uzun süredir yaşanan sorunlarla ilgili defalarca uyarıda bulunduğu ve grev yaptığı, buna rağmen gerekli adımların atılmadığı ifade edildi.

“İş yoğunluğuna bağlı olarak personel yetersizliğine bir de Covid-19 salgını nedeniyle sağlık ve güvenlikle ilgili sorunların eklenmesiyle burada görev yapan personel ve hizmet alan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamaktadır” denilen açıklamada şöyle denildi:

“Yaşanan sorunlara bağlı olarak şiddete varan gerginlik yaşanması üzerine sendikalarımız KTAMS ve KAMU – İŞ bugün Motorlu Araçlar Girne Şubesi’nde grev başlatmış olup yarın Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde grev uygulayacak ve saat 10.00’da Lefkoşa Şubesi önünde basın açıklaması yapacaktır.”

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