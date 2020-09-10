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KTAMS, grevine yarın da devam edecek

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KTAMS, grevine yarın da devam edecek

Kıbrıs Türk Amme memurları Sendikası (KTAMS), rotasyon usulü çalışma talebine hükümetten resmi bir talep gelmemesi üzerine bugün başlatılan uyarı grevine, Sağlık hizmetleri dışındaki tüm iş yerlerinde  yarın da devam edileceğini açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sisteminin uygulanması talebimize, UBP-HP Hükümeti’nden resmi bir yanıt gelmemesi üzerine Sendikamız KTAMS, yarın(11.09.20) 08:00 – 14:30 saatleri arasında Sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerinde greve devam edecektir” denildi.

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