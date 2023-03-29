KTAMS Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada, depreme hazırlık amacıyla kaynak yaratılmaya ve maaşlardan kesinti yapılmaya çalışılan bir dönemde Cumhurbaşkanının tasarruf yapmak yerine “sürekli yurt dışına geziler düzenlemesini” eleştird

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) bugün Cumhurbaşkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Londra ziyaretini protesto etti.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada, depreme hazırlık amacıyla kaynak yaratılmaya ve maaşlardan kesinti yapılmaya çalışılan bir dönemde Cumhurbaşkanının tasarruf yapmak yerine “sürekli yurt dışına geziler düzenlemesini” eleştirdi.Eyleme, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Başkanı Mustafa Baybora ve Genel Sekreter Burak Maviş de katılarak destek verdi.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “şehir şehir gezdiğinden ötürü "fahri Evliya Çelebi" unvanına layık gördüklerini” söyleyerek, Cumhurbaşkanlığına verilmek üzere "fes ve yastık" takdim etmeye geldiklerini dile getirdi.Bengihan, bugünkü eyleme KTÖS’ün de katılarak destek verdiğini belirtti.Memleketin yangın yerine döndüğünü, hükümetin Türkiye’de yaşanan deprem sonrası kaynak arayışında olduğunu söyleyen Bengihan, halkın depremden ötürü üzüntü ve endişe duyduğunu kaydetti.Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Bengihan, çocukların yaşamını yitirmesine yol açanların hesap vermesi ve hükümetin de bu sürecin takipçisi olması gerektiğini ifade etti.Bengihan, depremin ardından ülkedeki okulların, hastanelerin, kamu binalarının deprem dayanıklılığının sorgulandığını söyleyerek, yapılan incelemelerde okulların büyük bölümünde sıkıntılar olduğunun tespit edildiğini, bazı okullarda eğitimin çadırlarda devam ettiğini belirtti.Bunun yanında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde de 11 servisin depreme dayanıklı olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Bengihan, hükümetlerin birinci sorumlulukları olan okul, hastane, yol gibi yatırımları yapmadığını söyledi.Bengihan, gelinen aşamada olası bir depremde felaket yaşanmaması adına seferber olunduğunu söyleyerek, Başbakanın, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların kaynak yaratmak için uğraştığını belirtti.“Ülke bu noktayken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Evliya Çelebi gibi şehir şehir geziyor. Bu ziyaretler ne tesadüfse Christmas ve Easter gibi zamanlara denk geliyor” diyen Bengihan, seyahat için harcanan miktara da değinerek, hükümetin emekliler ve çalışanların maaşlarına kesinti yaptığı bir dönemde Cumhurbaşkanının “umursamaz bir şekilde şehir şehir gezdiğini” iddia etti.Bengihan, Cumhurbaşkanlığının akaryakıt giderleri ve örtülü ödenek miktarını eleştirdi.Toplumun bu şekilde yönetilmeyi hak etmediğini söyleyen Bengihan, ‘Cumhurbaşkanı Tatar’ın tavırlarının kabak tadı verdiğini’ savundu.Bengihan, beraberinde getirdiği kabağı ve Evliya Çelebi ile özdeşleşen fes ile yastığı Cumhurbaşkanlığı’na vereceğini belirtti.Hükümetin maaş kesintilerine yönelik kararını eleştiren Bengihan, yasaya göre kesinti yapılmasını istemeyenlerin dilekçe yapması gerekeceğini, bunun gönüllülük esasına uygun olmadığını, yapılması gerekenin maaşında kesinti yapılmasını isteyenlerin dilekçe vermesi olduğunu söyledi.Harçların artırıldığını, dolaylı ve ek vergiler getirildiğini belirten Benighan, halkın bunları hak etmediğini söyledi.Bengihan, Cumhurbaşkanının tasarruf tedbirlerini uygulayarak örnek olması gerektiğini belirtti.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “sendikalar okul yapsın” dediğini söyleyen Bengihan, “Sendikalar okul, yol, hastane yapacak, mevduatlardan ve maaşlardan kesintiler olacak o zaman siz ne yapacaksınız, ülkeyi de sendikalar yönetsin” dedi.Emeklilik yaşına yönelik bir yasa önerisinin hazırlandığını söyleyen Bengihan, “Büyük bir tehlike var” dedi.Emeklilik Yasası uyarınca 60 yaştan sonra kamuda çalışmanın mümkün olmadığını söyleyen Bengihan, yasanın Emeklilik Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası’nı eşitlemek amacıyla hazırlandığının belirtildiğini o halde emeklilik yaşının neden 65’e çıkarılmak istendiğini, 60 yaşın neden değişeceğini sordu.Bengihan, hükümetin gündeminde emeklilik yaşı, ek mesailer, çalışma saatlerinin bulunduğunu söyleyerek, eleştiriler yaptı.Çalışanlarla ilgili yasa öneri ve tasarılarının teknik komitelerde görüşülmesi ve orada geçmesi gerektiğini söyleyen Bengihan, bu aşamanın atlanması halinde usulen eksik olacağını belirtti.Bengihan, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkiliye yastık, fes ve kabağı teslim etmek istedi, kimsenin teslim almaması üzerine eleştirilerde bulundu.