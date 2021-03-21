banner583
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
17 0
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
29 0
 
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
51 0
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
50 0
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
33 0
Yollarda bakım şart
Yollarda bakım şart
42 0
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
69 0
banner529
banner570

“Korkmuyoruz. Susmayacağız"

banner476

“Korkmuyoruz. Susmayacağız"
banner630

Lefkoşa’da dün öğleden sonra bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri “Korkmuyoruz. Susmayacağız. Sokak Bizi Çağırıyor” sloganıyla eylem düzenledi.

Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler pankartlarla Meclis civarına yürüdü ve burada ortak basın açıklaması yapıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde okunan açıklamada, ülkedeki rejimin iradenin gasp edilmesiyle oluşturulduğu iddia edildi, pandemi yönetimine ilişkin kararlar ve hükümet icraatları eleştirildi.

Açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil etmeyen bu rejim karşısında kararlı mücadelemize devam edeceğiz” denildi.

Eylemi düzenleyen ve ortak açıklamayı yapan örgütler şöyle:

“Sol Hareket, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bağımsızlık Yolu (BY), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Devrimci Komünist Birlik (DKB), Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),Toplumsal Hareket Platformu, Doğu Güneydoğu Kültür Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Bu Vatan Bizim İnisiyatifi.”

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.