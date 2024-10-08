Koray Avcı ile müzik ziyafeti

Özgün tarzı ve seslendirdiği parçalarla büyük beğeni toplayan Koray Avcı, Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen Tahıl Festivali’nde müzik ziyafeti sundu

Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen Tahıl Festivali’nde sahne alan Koray Avcı, unutulmaz bir gece yaşattı.

Özgün müzik tarzı ve şiirleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı, konserinde büyük ilgi gördü.

Festival alanını dolduran binlerce hayranıyla hep birlikte şarkılar söyleyen Koray Avcı, sahne performansıyla göz doldurdu.

Koray Avcı’nın sahne öncesi Başkan Hüseyin Amcaoğlu ile olan samimiyeti gözden kaçmadı. Avcı, sahnede kendisini izlemeye gelen seyircilere “Konser bitmeden kimse bir yere gidemez. Başkan Amcaoğlu yakın arkadaşım ona rica ederim bütün yolları kapattırırım” dedi.

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