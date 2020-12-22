banner583
banner572
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
53 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
408 0
 
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
15 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
80 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
272 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
15 0
banner529
banner570

Kooperatif Merkez Bankası'ndan İhtiyaçlı çocuklara 45 bin TL'lik bağış

banner476

banner577
Kooperatif Merkez Bankası'ndan İhtiyaçlı çocuklara 45 bin TL'lik bağış

Kooperatif Merkez Bankası, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına 45 bin TL’lik bağışta bulundu.

Çalışma ver Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, bağış çeki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan’ın de yer aldığı heyeti kabulünde takdim edildi. Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu.

Kooperatif  Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, Bankanın toplumun her kesiminin yanında olmaya çalıştığını, pek çok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.

Her yıl müşteri ve iş ortaklarına gönderdikleri yeni yıl hediyelerini  bu  yıl da  mütevazı tutarak Sosyal Hizmetler Dairesi’nce belirlenen ihtiyaçlı 105 çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşıladıklarını kaydeden Kemal Ataman, “Çocukların sevincini paylaşmak  banka olarak yeni yılda  bizler için en büyük  hediyedir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine aldıkları bu karardan dolayı teşekkür etti. 

Ekonomik  koşulların  ihtiyaçlı  sayısını artırdığını  ifade eden Çağman,  gönüllü kurum ve kişilerin topluma örnek olması gerektiğine vurgu yaptı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.