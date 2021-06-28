banner583
banner676
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
19 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
694 0
 
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
42 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
146 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
53 0
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
25 0
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
67 0
banner661
banner682

Koop-Sen, Kooperatif Bankası'nda tüm gün grevde

banner476

banner666
Koop-Sen, Kooperatif Bankası'nda tüm gün grevde
Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerekçesiz bir şekilde askıya alındığı gerekçesiyle bugün tüm şubelerde 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevi yapıyor. 
KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz konuyla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, tüm şubelerde tüm personelin grevde olduğunu dile getirdi. 
Güröz bugünkü bir günlük uyarı grevinin ardından, görüşme masası yeniden kurulmazsa, bir günlük uyarı grevi daha yapabileceklerini ve gerekirse süresiz greve gideceklerini kaydetti. 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.