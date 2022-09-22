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KÖDER’den 2 yeni belgesel daha

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Telsim ile Kadın Öyküleri Derneği’nin işbirliğiyle hazırlanan ilk kadın hekim Sennaroğlu ve ilk eğitimli hemşire İslamoğlu’nun hayatını anlatan belgeseller bu akşam gösteriliyor

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KÖDER’den 2 yeni belgesel daha
Kıbrıslı Türklerin ilk kadın hekimi Aydın Sennaroğlu ve ilk eğitimli hemşiresi Firdevs İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan belgeseller bu akşam 18.00’de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek gecede gösterime sunulacak.
Kadın Öyküleri Derneği’nden (KÖDER) yapılan yazılı açıklamaya göre belgeseller Telsim ve KÖDER iş birliğinde hazırlandı.
 
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