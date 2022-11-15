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KÖDER belgesel gösterimleri Serpin Onay Belgeseli” ile sürüyor

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KÖDER belgesel gösterimleri Serpin Onay Belgeseli” ile sürüyor
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) belgesel gösterimlerini, Serpin Onay Demirciler’in hayatını anlatan “Serpin Onay Belgeseli” ile  sürdürüyor.
Geçmişin iş yaşamı,sosyal, kültürel, sanatsal  ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınların anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren KÖDER, bu kez de ülkenin kadın eczacılarından Serpin Onay’ın belgeselini toplumla buluşturuyor.
Koopbank sponsorluğunda çekilen belgesel 18 Kasım Cuma günü saat 17:30’da Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda gösterilecek. Belgesel gösterimi halka açık ve giriş ücretsizdir.
 
 
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