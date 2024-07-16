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KKTCFBİDER, Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla balo düzenliyor

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KKTCFBİDER, Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla balo düzenliyor
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KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, (KKTCFBİDER) “19 Temmuz (19.07) Dünya Fenerbahçeliler Günü” dolayısıyla 18 Temmuz Perşembe günü balo düzenliyor.
Kıbrıs'ta yaşayan Fenerbahçelileri bir araya getirecek etkinlik, Grand Pasha Lefkoşa Otel’te olacak.
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) Başkanı Burçin Aliusta, yaptığı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi sponsorları arasında yer alan Pasha Group'un ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik için, organizasyon komitesinin tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydetti.
Balonun ekonomiden siyasete birçok Fenerbahçe taraftarını Kıbrıs'ta buluşturacağını ifade eden
Aliusta, “Fenerbahçeliler 18 Temmuz Perşembe akşamı balo için toplanacak. Takvimler 19 Temmuz’a (19.07) geçerken Lefkoşa sarı laciverte bürünecek. Yeni yılı karşılar gibi, yüzlerce Fenerbahçe sevdalısı Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü karşılayacak. Balonun kıyafet kodu ise: ‘Sarı- Lacivert’. Yani alışılmış balolar gibi takım elbise veya smokin değil. O geceye katılanlar için forma veya Fenerbahçe logolu kıyafetler ile katılım zorunluğu var.” dedi.
 
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