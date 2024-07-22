KKTCFBİDER’ den Dünya Fenerbahçeliler Günü İçin Muhteşem Organizasyon

Fenerbahçeli şarkılar söylendi ve marşlar coşkuyla okundu.

düzenledi. Etkinlik, Türkiye ve Kıbrıs'tan yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede

kutlamak amacıyla Grand Pasha Lefkoşa'da muhteşem bir organizasyon

Fenerbahçeliler Gününde Muhteşem Bir Organizasyon Düzenledi.

Balo’da 600 Davetli Vardı.

18 Temmuz Perşembe gecesi gerçekleşen Dünya Fenerbahçeliler Günü

Balosuna katılım yüksek oldu. Balo duyurusunun hemen ardından davetiyelere

yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeliler, baloya adeta akın ettiler. Özellikle çocuk ve

gençlerin katılımı dikkat çekti. Kıyafet Kodunun Fenerbahçe forması olan

baloda tüm katılımcıların Fenerbahçe forması giymesi adeta bir tribün görüntüsü

yarattı.

Sahne Gösterileri Büyük Beğeni Topladı.

Saatlerin 21:00’ı gösterdiği anda tüm ışıkların sönmesi ve keman ve sahne

performansı ile başlayan gece büyük takdir topladı. Sunuculuğunu Çilem

Dağıstanlının yaptığı gecede DJ Barış Pulat, konuk sanatçılar Pırılay Pekpak ,

Gerçek Yalgın , Barış Kömürcüoğlu sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece

yaşattı.

Mesut Yar Balo İçin Geldi.

Türkiye’nin duayen gazetecisi ve TV programcısı Mesut Yar da balo için

gelenler arasındaydı. Sahne Moderatörlüğünü de üstlenen Mesut Yar geceye

renk kattı.

Önemli Konuklar Gecede Yer Aldı.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği organizasyonuna Pasha Group

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş’ta ailesi ile katıldı. KKTC Cumhuriyet

Meclisi Başkan Yardımcısı Milletvekili Fazilet Özdenefe , Dışişleri Bakanı

Tahsin Ertuğruloğlu , Ekonomi ve Enerji Bakanımız Olgun Amcaoğlu , Polis

Genel Müdürü 1 Yardımcı Ali Adalıer , Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu ,

KKTC Vodafone Telsim Genel Müdür Sefer Tüz , KKTC iş Bankası Genel

Müdürü Serhan Akşahin , KKTC Alpet CEO Coşkun Öztürker ve birçok iş

insanı baloya katılım sağladı.

Fenerbahçeli Yöneticiler ve Erten Gazi de Balodaydı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Özaktaç ve Sertaç

Komsuoğlu da baloya gelenler arasındaydı. Yerli Basının yansıra Türkiye’den

de basın mensupları baloya ilgi gösterdi. Fenerbahçe TV baloya özel olarak

katılarak röportaj ve çekimler yaptı. Bu yıl Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol

takımına transfer olan içimizden biri Erten Gazi davetliler arasındaydı.

Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erten Gazi davetlilerle bol

bol hatıra fotoğrafı çektirdi.