KKTCFBİDER’ den Dünya Fenerbahçeliler Günü İçin Muhteşem Organizasyon

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) Dünya
Fenerbahçeliler Gününde Muhteşem Bir Organizasyon Düzenledi.
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü
kutlamak amacıyla Grand Pasha Lefkoşa'da muhteşem bir organizasyon
düzenledi. Etkinlik, Türkiye ve Kıbrıs'tan yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede
Fenerbahçeli şarkılar söylendi ve marşlar coşkuyla okundu.
Balo’da 600 Davetli Vardı.
18 Temmuz Perşembe gecesi gerçekleşen Dünya Fenerbahçeliler Günü
Balosuna katılım yüksek oldu. Balo duyurusunun hemen ardından davetiyelere
yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeliler, baloya adeta akın ettiler. Özellikle çocuk ve
gençlerin katılımı dikkat çekti. Kıyafet Kodunun Fenerbahçe forması olan
baloda tüm katılımcıların Fenerbahçe forması giymesi adeta bir tribün görüntüsü
yarattı.
Sahne Gösterileri Büyük Beğeni Topladı.
Saatlerin 21:00’ı gösterdiği anda tüm ışıkların sönmesi ve keman ve sahne
performansı ile başlayan gece büyük takdir topladı. Sunuculuğunu Çilem
Dağıstanlının yaptığı gecede DJ Barış Pulat, konuk sanatçılar Pırılay Pekpak ,
Gerçek Yalgın , Barış Kömürcüoğlu sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece
yaşattı.
Mesut Yar Balo İçin Geldi.
Türkiye’nin duayen gazetecisi ve TV programcısı Mesut Yar da balo için
gelenler arasındaydı. Sahne Moderatörlüğünü de üstlenen Mesut Yar geceye
renk kattı.
Önemli Konuklar Gecede Yer Aldı.
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği organizasyonuna Pasha Group
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş’ta ailesi ile katıldı. KKTC Cumhuriyet
Meclisi Başkan Yardımcısı Milletvekili Fazilet Özdenefe , Dışişleri Bakanı
Tahsin Ertuğruloğlu , Ekonomi ve Enerji Bakanımız Olgun Amcaoğlu , Polis
Genel Müdürü 1 Yardımcı Ali Adalıer , Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu ,
KKTC Vodafone Telsim Genel Müdür Sefer Tüz , KKTC iş Bankası Genel
Müdürü Serhan Akşahin , KKTC Alpet CEO Coşkun Öztürker ve birçok iş
insanı baloya katılım sağladı.
Fenerbahçeli Yöneticiler ve Erten Gazi de Balodaydı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Özaktaç ve Sertaç
Komsuoğlu da baloya gelenler arasındaydı. Yerli Basının yansıra Türkiye’den
de basın mensupları baloya ilgi gösterdi. Fenerbahçe TV baloya özel olarak
katılarak röportaj ve çekimler yaptı. Bu yıl Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol
takımına transfer olan içimizden biri Erten Gazi davetliler arasındaydı.
Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erten Gazi davetlilerle bol
bol hatıra fotoğrafı çektirdi.