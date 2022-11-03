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“KKTC Yerel Yönetimler Master Planı” hazırlıkları kapsamında toplantı yapıldı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar; Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İller Bankası A.Ş. ve Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği’nden heyetlerle bir araya geldi

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“KKTC Yerel Yönetimler Master Planı” hazırlıkları kapsamında toplantı yapıldı
 
Birlikten verilen bilgiye göre, “KKTC Yerel Yönetimler Master Planı” hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Belediyeler Birliği'nde yer alan çalışma toplantısında Özçınar heyetlere, belediyelerde yaşanan genel sorunlar hakkında bilgi verdi.

Özçınar ayrıca, belediyelerin neden birleştirilmesi gerektiği ile ilgili de geniş bir sunum gerçekleştirerek, öz kaynaklarının artırılmasının önemine işaret etti.

Dünyada olduğu gibi gelirlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Özçınar, devletin bütçesindeki yerel gelirlerden ayrılan payın yüzde 9.25’ten  yüzde 11 seviyesine yükseltilmesi gerektiği konusunda görüşünü dile getirerek, bu noktada talepte bulundu.
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