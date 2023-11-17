KKTC, Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılıyor

Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan "Travelexpo Ankara, Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na KKTC de katılıyor.



Fuar, Atis Fuarcılık A.Ş. tarafından 6’ncı kez Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenleniyor.





KKTC, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığındaki heyet ve sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetle, 2024 yılında turizm gelirlerini artırmaya yönelik yeni bağlantılar oluşmasını sağlamak amacıyla, fuarda yer alıyor.





Bakanlıktan verilen bilgiye göre, dün başlayan ve 19 Kasım'a kadar sürecek Travelexpo Ankara fuarına KKTC, KITSAB, KITOB, KITREB, RESBİR yanında otel acente ile turizm sektörü temsilcileri ile katılıyor.



200’ün üzerinde katılımcısı olan fuarı, 30 binden fazla ziyaretçinin ziyaret etmesi bekleniyor.





-Yılmaz ve Ersoy KKTC standını ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan KKTC standını ziyaret ederek, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve beraberindeki KKTC heyeti ile bir araya geldi.

