KKTC'li gençler, yeni dostluklar kuruyor

Türkiye'nin farklı illeri ve KKTC'den gelen 495 öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kırşehir ile Kastamonu'da düzenlenen kamplarda yeni arkadaşlıklar kuruyor

Kırşehir'in Kaman ilçesi Hirfanlı Baraj Gölü kenarında 16-22 Temmuz'da düzenlenen Ahi Evran 11. Dönem Ulusal Kampı'na KKTC'den katılan gençler, Ankara, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Kastamonu, Sakarya ve Kocaeli'den gelen akranlarıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunuyor.

Gölde kanoya binen, tırmanma parkurundan okçuluğa ve bisiklete kadar birçok sportif faaliyete katılan gençler, halk oyunları ve tiyatro gösterileriyle de kendi kültürlerini diğer öğrencilere aktarma fırsatı yakalıyor.

Yaklaşık 1 hafta süren kampta gençler, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Bahçesi, Ahi Evran Külliyesi gezilerine katılıp, at çiftliğinde ata biniyor ve farklı tarihi mekanları geziyor.

Gönüllü kamp lideri Nur Sena Uzak, AA muhabirine, kampa 46'sı KKTC'den 264 gencin katıldığını söyledi.

Gençlerin gönüllerince eğlendiğini anlatan Uzak, "Öğrencilerimiz birbirlerine kendi kültürlerini öğretti. Kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergilediler. Güzel arkadaşlık kurdular. Kamptan sonra da sürekli görüşeceklerini dile getiriyorlar. Bu kadar iyi anlaşacaklarını tahmin etmemiştik ama her şey beklediğimizden daha iyi ilerledi." diye konuştu.

KKTC'li Sıla Menekşe de çok güzel dostluklar edindiğini vurgulayarak, "Burada Türkiye'nin birçok yerinden ve farklı yaş gruplarından arkadaşlarım oldu. Farklı kültürler tanıdım, kendi kültürümü de tanıttım. Kampa geldiğimiz ilk günden itibaren hiç boş günümüz olmadı. Hocalarımız ve profesyonellerle birçok etkinlik yaptık. Okçuluk ve kano gibi daha önce yapmadığım sporları burada öğrendim." dedi.

KKTC'den gelen gençlerden Taybe Kötüce ise daha önce Türkiye'den hiç arkadaşı olmadığını belirterek, "Burada olmak benim için çok güzel bir deneyim. Bir sürü dostluk kurduk. Yeni tanıştık ama yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi bir sürü anı biriktirdik. Ok atma, dağcılık gibi birçok yeni etkinliğe katıldım. Bu ortamda olmaktan çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ediyorum bu kampı kuranlara." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'den kampa katılan Yıldız Çakır, "3 gün içinde o kadar yakın olduk ki ' Kıbrıs'a geldiğinizde kalacak yeriniz olmazsa mutlaka bize gelin.' diye tekliflerde bulundular. Bu kadar kısa sürede hemen kaynaştık, bu da kampın büyüsü." diye konuştu.

Adana, Ankara, Gaziantep, Kilis, İzmir, Manisa, Konya, Karaman ve KKTC'den 16-17 yaşlarındaki 231 genç de Kastamonu'daki Yolkonak Gençlik Kampı'na katılıyor.

Gençler 1 hafta boyunca, bisiklet, ipli tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, paintball, ata binme, matrak, tenis, zipline, survivor ve tiyatro gibi etkinlikleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının kamp liderleri eşliğinde gerçekleştiriyor.

Gençlere aynı zamanda maneviyat, halk ve sokak oyunları ile çeşitli konularda eğitim veriliyor. Gençler, akşamları kamp ateşi yakıp canlı müzik eşliğinde şarkılar söylüyor.

Kamp program sorumlusu Mehmet Engin Kahraman, AA muhabirine, kampın gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kampın 16 Temmuz'da başladığını ve 22 Temmuz'da sona ereceğini anlatan Kahraman, "Gençlerimizin mutlu şekilde buradan ayrılması için çalışmalar yapıyoruz. Haftanın 2 günü de Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini gezdiriyoruz." dedi.

Farklı illerden gelen öğrencileri dostluk kurmaları için aynı odalara yerleştirdiklerini aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Kültürel bir kaynaşma olması için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrenciler ilk geldiklerinde sürekli kendi arkadaşlarıyla aynı odayı paylaşmak istediler ama biz format gereği, kaynaşma açısından farklı yerlerden gelen öğrencilerin bir arada kalacağı şekilde organizasyonu yaptık. Gençler şu anda birbirleriyle çok güzel kaynaştılar, çok mutlular ve çok eğleniyorlar. Gençlerimizin içerisinde ilk kez memleketinden çıkanlar var. Bir gencimiz Kıbrıs'tan ilk kez çıkmış, geldiğinde çok korkuyordu ama şu anda o kadar çok eğleniyorlar ki inanamazsınız."

KKTC'den kampa gelen Muhammed Daşyürek ise çeşitli oyunlar oynayıp el sanatları yaptıklarını dile getirerek, "Adanalı, Antepli, Konyalı arkadaşlarım var. Hepsinin kültürlerini tanıma fırsatı buldum. Halk oyunları olsun, sokak oyunları olsun, genç oyunları olsun, bu kamp sayesinde ana vatanın kültürünü daha yakından tanıma fırsatım oldu." dedi.

Manisa'dan gelen Ahmet Emin Özpolat da oyunlar oynayıp gezilere katıldıklarını anlatarak, "4 kişilik odalarda kalıyoruz. Sabah akşam beraberiz. Arkadaşlarımızla tanıştık, ısındık. Kıbrıs'tan gelen arkadaşlarımızla hiçbir sıkıntı yaşamadık, gayet güzel anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybek, atabarı, damat halayı öğreniyorlar

KKTC'den gelen Uğur Bilin ise farklı kültüler, farklı kişilikler tanıdığını, iyi arkadaşlıklar edindiğini söyledi.

Zeybek, atabarı ve damat halayı gibi oyunlar ile yöresel yemekleri öğrendiğini kaydeden Bilin, bu kampların sık sık yapılması gerektiğini vurguladı.

Karaman'dan kampa katılan Samet Özdemir de bundan sonra da yeni arkadaşlarıyla görüşmeyi sürdüreceğini belirtti.