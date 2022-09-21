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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Dr. Ayten Salih Berkalp’e ziyaret

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, “20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü” nedeniyle Dr. Ayten Salih Berkalp’ı ziyaret etti

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Dr. Ayten Salih Berkalp’e ziyaret

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Berkalp’in, 1954 yılında Fenerbahçe’nin voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden aynı zamanda kürek ve atletizm branşlarında da çok sayıda başarı kazanan “Tarihe İz Bırakan Fenerbahçeli Kadınlardan” olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Berkalp’in, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlanarak, Berkalp’e çiçek takdim edildiği belirtildi.  

Açıklamada, “Fenerbahçe tarihinin en zor günlerinde her türlü fedakârlık örneğini gösteren, derneğimizin kurucu üyelerinden Dr. Ayten Salih Berkalp’e ve hiç düşünmeden Fenerbahçe’mizin peşinden koşan, tüm Fenerbahçeli Kadınlara teşekkür eder, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutlarız” denildi.
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