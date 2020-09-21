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KKTC Engelliler Dayanışma Derneği örnek hareket

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KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Pandemi sürecinde online eğitim modelinin bir zaruret haline geldiğini ifade ederek, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve diğer sponsorların katkılarıyla 20 ilkokul öğrencisine tablet bilgisayar hediye ettiklerini söyledi

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği örnek hareket
KKTC Engelliler Dayanışma Derneği 20 ilkokul öğrencisine tablet bilgisayar hediye etti.
KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay konuyla ilgili yazılı açıklamasında ülkede yaşanan maddi imkansızlıkların pandemi sürecinde daha zorlu hale geldiğini söyledi. 
Pandemi sürecinde online eğitim modelinin bir zaruret haline geldiğini anımsatan Suay, bilgisayar tabanlı bir cihaza sahip olmayan aileler için bunun ciddi bir problem olduğuna işaret etti. 
“Biz de dernek olarak biraz olsun ailelerimize nefes aldırmak, evlatlarımızın eğitim hayatlarına dokunabilmek adına temin ettiğimiz tablet bilgisayarları, yetişebildiğimiz ilkokul öğrencilerimize dağıttık” diyen Suay bu çerçevede Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve diğer sponsorların katkılarıyla 20 ilkokul öğrencisine tablet bilgisayar hediye ettiklerini söyledi.
Suay, “Evkaf başta olmak üzere emeği geçen sponsorlarımıza ve tüm gönüllülerimize hem şahsım, hem kurumum, hem de engelliler camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.
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