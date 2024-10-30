KKTC Alevi Kültür Merkezi 30 yaşında

Kutlama etkinliklerinin 3 gün boyunca Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapılacağı ifade edilen açıklamada, ilk etkinliğin 31 Ekim Perşembe akşamı Alevi inancında çok önemli bir yere sahip olan Birlik Cemi ile başlayacağı belirtildi

KKTC Alevi Kültür Merkezi 30. Kuruluş Yıl dönümünü 3 gün sürecek etkinlik programıyla kutlayacak.

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, etkinlik programına Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Avrupa’nın pek çok ülkesinden Federasyon Başkanları’nın katılacağı belirtildi. Türkiye’deki Alevi Kurumlarının Genel Başkanlarının da katılım göstereceği etkinlik programına KKTC’den de Devlet erkanı, siyasiler, Sendika Başkanları, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri ve Basın-Yayın organlarının davet edildiği kaydedildi.

Kutlama etkinliklerinin 3 gün boyunca Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapılacağı ifade edilen açıklamada, ilk etkinliğin 31 Ekim Perşembe akşamı Alevi inancında çok önemli bir yere sahip olan Birlik Cemi ile başlayacağı belirtildi. 1 Kasım Cuma akşamı saat 19:00’da 30. Yıl Resepsiyonuyla devam edecek olan kutlama etkinliklerinin, Türkiye ve Avrupa’dan gelen konuk sanatçılar Kutsal Evcimen, Birkan Sağlam, Eren Boyraz ve KKTC’den Grup Ezman’ın konseriyle devam edeceği vurgulandı.

Etkinliklerin son günü olan 2 Kasım Cumartesi günü saat 18:00’de ise, Moderatörlüğünü Gazeteci Dilek Odabaş’ın yapacağı panelde, Avrupa ve Türkiye’de Alevi Hareketi: Asimilasyonla Mücadele, Hak Talepleri ve Çözüm Yolları konularının masaya yatırılacağına işaret edildi.

Panel sonrasında Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Kıbrıs Halk Oyunları’nı sergileyeceği performansı sonrasında yine konserlerle devam edecek olan etkinlik programının, Türkiye’den gelen konuk sanatçılar Gülcihan Koç, Deniz Türkan ve Metin&Kemal Kahraman’ın vereceği final konserleriyle tamamlanacağı ifade edildi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir yaptığı açıklamada, 1994 yılında 41 kurucu tarafından yakılan ışığın bugünlere getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, kurumun 30. Yaşını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Etkinlik ve konserlerin tümünün ücretsiz olduğunu dile getiren Demir, KKTC’de yaşayan herkesin davetli olduğunu da sözlerine ekledi.