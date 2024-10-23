Kitap ve Üretim Festivali düzenleniyor

Mağusa Kitap ve Üretim Festivali, 24 – 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor

Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası iş birliğinde, “Üreterek Direnmek” konseptiyle, Mağusa Kitap ve Üretim Festivali, 24 – 27 Ekim tarihleri arasında, Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya’da gerçekleştiriliyor.

Kıbrıs kültürünün merkeze alınacağı etkinlikte, ülkemize ait yayınevlerinin ve üreticilerin stantları kurulacak.

Konser, şiir dinletisi, kitap tanıtımı, film gösterimi ve açık oturum gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği ve kurulacak olan stantlarda tadımlık ikramlarla satışların olacağı festivalde indirimli kitap satışı da yapılacak.

Festivalde, üretim standları 16:00 ile 22:00 saatleri arasında, kitapevleri standları 10:00 ile 22:00 saatleri arasında açık olacak. Kitapevi standlarında ayrıca ülkemizin kitap yazarlarının imza günü etkinliği de gerçekleştirilecek.

Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Mağusa Kitap ve Üretim Festivali dolayısı ile dün Bandabuliya’da basın toplantısı düzenlendi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’nin de destek verdiği festivalin bir süre önce hayal edilerek yola çıkıldığını belirterek Gazimağusa Belediyesi ile iş birliği sayesinde çok güzel projelerin gerçekleştirildiğini kaydetti. Maraş MAGEM’de 1 yıl önce açılan Çıraklık Eğitim Merkezi’nin eğitimlerine 30 öğrenci ile başladığını belirten Tulga, Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile 1 yılda öğrenci sayısının 100e ulaştığını söyledi.

Mağusa Kitap ve Üretim Festivali’nin 1 yıl önce hedef konulmasının ardından bugün organizasyonu tamamlayıp halka sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Tulga, Gazimağusa Belediyesi ile KTEZO’nın birlikte organize ettiği bu festivalde üretimde yerel yönetimin önemi vurgulanırken bu festivalde ortaya koyulacak sorunlara çözümlerin de üreteceğini açıkladı.

Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük şehri olarak, liman, öğrenci ve turizm şehri olmasının yanında üreten bir şehir olduğunu söyleyen Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın her zaman üretimi çağrıştırdığını, bu festivalin temasının da ‘’Üreterek Direnmek’’ olduğunu söyledi. Gazimağusa Belediyesi’nin KTEZO ile anlamlı bir iş birliği yürüttüğünü vurgulayan Başkan Uluçay, Çıraklık Eğitim Merkezi’nin iş birliğine çok iyi bir örnek olduğunu ifade ederek kentimizde böyle bir okula duyulan ihtiyacın karşılanması ile ilginin gittikçe artmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

KİTAP VE ÜRETİM FESTİVALİ ETKİNLİK PROGRAMI

24 Ekim 2024-Perşembe

18:00: Açılış konuşmaları ve kokteyl

19:30-20:30: Umut Albayrak Konseri

25 Ekim 2024-Cuma

10:30: Kitap Tanıtımı: Fatma Akil Hoca-Bal Arısı Mimi ve Asuman Korukoğlu-Aysevin ve Rıdvan Sulak Alanda

19:00-21:00: Açık Oturum: Mağusa Limanı, Mağusalılık Kimliği ve Mağusa’nın Geleceği- Moderatör: Okan Dağlı, Konuşmacılar: Enver Yetkili, Ercan Hoşkara, Direnç Lama

26 Ekim 2024- Cumartesi

09:00-10:30: Sunum: Kültürel Miras Teknik Komite Projeleri-Dijital Kültürel Miras ve İnteraktif Eğitim Projesi- Konuşmacı: Uğur Ulaş Dağlı

11:00-13.00: Söyleşi: DAÜ ile Kitap Buluşmaları- DAÜ Yayınları Mağusa Kitapları-Moderatör: Şebnem Hoşkara, Konuşmacılar: Ege Uluca Tümer, Okan Dağlı, Ayhatun Ateşin

19:00-21.00: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Üyesi Şairlerin Şiir Dinletisi ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Üyesi Müzisyenlerin Müzik Dinletisi

27 Ekim 2024-Pazar

10:30-12:00: Tarihte Birlikte Yolculuk Oyunu-Etkinlik Sorumlusu: Yena Hacışevki (6-12 yaş)

17:00-18:30: Konser: Retro Müzik Grubu

19:30-21.00: Film Gösterimi: Bombalı Yıllar-Yönetmen Zafer Kodan- Yapımcı Sim TV