KIFSAD’ın “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi 2 Temmuz’da Lefkoşa AKM’de

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) üyelerinin fotoğraflarından oluşan “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi, 2 Temmuz Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.





Dernekten verilen bilgiye göre, 14 fotoğrafçının 77 fotoğrafının yer alacağı serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

Kıbrıs Türk kadınına dikkat çekmeyi amaçlayan proje çerçevesinde düzenlenen sergiyle ilgili açıklamada, “Ülkemizin kültürel miraslarını gelecek nesillere aktaran kadınlarımızın emeklerini gözler önüne sererken, diğer yandan da çağdaş Kıbrıs Türk kadınının neler yapabileceğini yansıtmayı hedefledik.” denildi.

Toplumların ileri gitmesinin kadınlarla başladığı vurgulanan açıklamada, kadınların birer anne olarak toplumun geleceğinde büyük rolü olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadeler de yer aldı:

“Annelerimizden aldıkları eğitimler ile başarılı emektar, henüz anne olmamış kadınlarımız da çalışma hayatlarında daha başarılı olmak yönünde büyük adımlar atmaktadırlar. Ne yazık ki küresel bir sorun olan kadınlara yönelik negatif ayrımcılığı ortadan kaldırmak, onların ülkemize sağladıkları katkıları göstermek, neleri başarabildiklerini gösterebilmek ve kendilerine şükranlarımızı iletmek için bu projemizi hayata geçirdik. Derneğimiz KIFSAD’ın her sergisinde olduğu gibi bu sergisinde de gösterdiği özeni fotoğraflarımızdan izleyebileceksiniz.”

