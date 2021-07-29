Kıbrıs’ın öncü kadınları kitaplaştı

Kıbrıs’ın 78 öncü Türk kadınının kısa hayat hikayeleri, “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” isimli kitapta toplandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sibel Tatar’ın kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün hazırladığı “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın 78 öncü Türk kadınının kısa hayat hikayelerini içeren kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta eşi Sibel Tatar ve kulüp üyelerine, değerli yazarlara ve kitabın yayımlanmasında katkı koyan herkese teşekkür ederek, kitapta yer alan isimleri kutladı ve hayatta olmayanlara rahmet diledi.Bu çalışmanın genç kızlara örnek olmasını temenni eden Tatar, bugünün olanaklarını değerlendirerek KKTC’de daha çağdaş ve verimli bir geleceğe şekil vermenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Tatar, “Kadının elinin değdiği yer bambaşka olur. Kadınların katkısıyla çok daha çağdaş ve başarı dolu bir geleceğe yelken açmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olacağız” dedi.Cumhurbaşkanı eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar ise konuşmasında, Bellapais Çemberi’nde tüm peyzaj ve heykel çalışmalarını tamamlayıp 2 yıl önce açılışını yaptıklarını, Dilek Ağacı projesi ile 3,000 öğrencinin yeni yıl dileklerini gerçekleştirdiklerini, birçok sağlık projesini hayata geçirdiklerini ve kız öğrencilere eğitim sağladıklarını anlattı.Projeler için kaynak oluşturmak amacı ile Nilgün Belgün’nün müzikal oyunu, Türk Edebiyatının sevilen isimleri Ayşe Kulin, Canan Tan, Nermin Bezmen ile sohbetli imza günleri gibi birçok başarılı etkinlik yaptıklarını ve projeleri hayata geçirme fırsatı bulduklarını anlatan Sibel Tatar, “Yaşadığımız günler, bizlere geçmişte öncülük yapanların mirasıdır. Bu günler, yıllarca mücadele veren, emek harcayan, bu ülkeyi vatan olarak yüreklerinde hissedip sahiplenen, değer katan herkesin mirasıdır. Dönüp geçmişimize ve geçmişin iz bırakan öncü kadınlarına bakmak, bugün vardığımız noktaya nasıl geldiğimizi anlamak için önemlidir. Çünkü ‘dün’ önemlidir” dedi.Sibel Tatar, kitabın toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini, kadın haklarının, insan hakları demek olduğunu öğretirken, kadını etkisizleştirmenin veya ötekileştirmenin, kadını topluma her açıdan koyacağı katkıyı ve gücü yok etmek olduğunun anlaşıldığını belirtti.Ülkenin geleceğine kadının koyacağı katkıları fark etmek açısından da, kadının toplumdaki yerini ve katkılarını anlamanın önemine işaret eden Sibel Tatar, kitabın başarılı, özgüveni yüksek, bir şeyleri hep mücadele ile elde etmiş, çalışıp çabalayarak kazanmış, vizyon sahibi 78 güçlü ve öncü kadının hayat hikayesini içerdiğini, kitabın ikinci cildinde ise, öncü Kıbrıs Türk kadınlarına yer vermeye devam edeceklerini dile getirdi.Genelde tüm okuyuculara, özelde genç kızlara örnek teşkil edecek, rol model olacak ve onları hayat yolunda motive edecek bir çalışmanın ortaya çıktığını belirten Sibel Tatar, emek, gayret, özgüven ve çalışkanlık sonucu oluşan değerli hayat hikayelerinin, edebi yeteneklerini ortaya koyarak zevkle okunacak bir kitap haline getirilmesine katkı koyan ünlü konuk yazarlar Canan Tan ve Nermin Bezmen’e, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın usta yazarları İsmail Bozkurt, Ferhat Atik ve Orkun Bozkurt’a teşekkür etti.