Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği başkanı yeniden Şevket Öznur

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 14. dönem yönetimini belirledi... Başkan Şevket Öznur







Birlik Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur açılış konuşmasında dünden bugüne; ülkenin kültürünü, edebiyatını yaşatmak, geliştirmek, gençlere tanıtmak için , “biz de bu topraklarda yazınımızla varız” diyerek, bugünlere ulaştıklarını kaydetti.



Öznur, Birliğin eşit, şerefli, kendi değerleriyle, geçmişiyle gurur duyarken bunu hatırlatmak için paneller, sempozyumlar, şiir geceleri düzenleyip, insanların ruhunu hep canlı tutmaya çalıştığını kaydetti.





Açılış konuşmasından sonra tüzük gereği Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurulları şöyle oluştu:



Yönetim Kurulu üyeleri:

1-Prof. Dr. Şevket Öznur (Başkan)

2-Aslı Piro (Dış İlişkiler Sorumlusu)

3-Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu)

4-Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu)

5-Dr. Turgay Akalın (Genel Sekreter ve Faal Üye)

6-Doç. Dr. Seyit Özkutlu (Faal Üye)

7-Hüseyin Kaba(Yedek Üye)



Denetleme Kurulu:

1- Doç. Dr. Mustafa Yeniasır (Başkan)

2- Doç. Dr. Burak Gökbulut (Üye)

3- Prof. Dr. Esra Karabacak (Üye)



4- Prof. Dr. Ali Efdal Özkul (Yedek Üye)