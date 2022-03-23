“Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” konuşuldu

Kıbrıs Türk Şiirinin usta isimlerinden öykücü-şair Mehmet Kansu, şair-araştırmacı Altay Burağan,şair-öykücü Turgay Akalın konuk olduğu “Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” adlı bir panel ve şiir okuma etkinliği gerçekleştirilldi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, UNESCO tarafından ilan edilen “Dünya Şiir Günü” kapsamında 21 Mart Pazartesi günü saat. 11.00 ‘da “Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” adlı bir panel ve şiir okuma etkinliği düzenledi.Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane Prof.Dr.Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’’nda düzenlenen etkinliğe, Kıbrıs Türk Şiirinin usta isimlerinden öykü -şair Mehmet Kansu, şair-araştırmacı Altay Burağan,şair-öykücü Turgay Akalın konuk oldu. Panelin oturum Başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur yaptı.İlk konuşmayı yapan şair Doç.Dr.Turgay Akalın’ın şiire başladığı süreci dinleyenlere anlattı. Etkilendiği şairlerden ve çevrelerden bahsettikten sonra kendi şiirlerini okudu. Şair Altay Burağan ise Ziraat Yüksek Mühendisi olması nedeniyle Kıbrıs’ın hemen her yerini geçtiğini Çevre Dairesi’nde çalıştığı yıllarda yok olan çevrenin, doğanın isyanını şiirle topluma duyurduğunu belirtikten sonra kendi şiirlerden örnekler okudu.Son konuşmayı yapan şair Mehmet Kansu ise 1959 yılında yayımladığı ilk kitabından bugünlere değin şiirdeki değişimini ve yenileşmesini anlattı. Özellikle yazmanının anlatıyla büyük bir bağlantısı olduğu bu nedenle anlatının toplumun belleği olduğunu bu bağlamda Kıbrıs Türk Edebiyatının son yıllarda gelişen anlatı türü Dünya yazınıyla başabaş gidebileceğini belirtti. Kendisinin ana tema olarak; ilk dönem şiirlerinde işlediği Akdenizlilik, giderek daha mikro bir alana, Doğu Akdenizliliğe kaydığını ayrıca, daha yakın dönemde yazdıklarında yine adanın tarihsel dokusundan, mitolojisinden esinlenen temalar ve daha yoğun olarak da erotizmi yalınlaştırma, biçimsel ve tematik anlamda şiirsel olanla öyküsel olanı aynı düzlemde buluşturma girişimleri arayışçı yanının sürekliliğini yansıtığını belirtti. “Ben toplumsal bir şairim. Toplumsal olaylar beni etkilemiştir.”dedi.Soru-cevap bölümünden sonra yazarlar katılımcılara kitaplarını imzaladı.