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Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Komutanı Kenan Çoygun anılıyor

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Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Komutanı Kenan Çoygun anılıyor
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Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yer alan efsanevi TMT Komutanı, Bayraktar, Bozkurt Kenan Çoygun, ebediyete göçünün 19. yıl dönümünde törenle anılacak.
TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, anma töreni, cuma günü saat 10.00’da Mücahitler Sitesi büyük toplantı salonunda yapılacak.
Açıklamada, emekli General Kenan Çoygun’un, 1962-1967 yıllarında, en kritik dönemde, Türk Mukavemet Teşkilatı Bayraktarı olarak Kıbrıs’ta görev yaptığı kaydedildi.
 Çoygun, 12 Ekim 2005 tarihinde, Ankara’da hayatını kaybetmişti.
 
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