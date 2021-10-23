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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nde başkan yeniden Özgöçmen

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nde başkan yeniden Özgöçmen
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 Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğinin dün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, Birlik Başkanlığına Ali Özgöçmen getirildi.

Divan Başkanı Teslime Akbaş tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda Yönetim Kurulu’na Ali Bolat, Taylan Baltacı, Arkın Ali Fakiroglu, Fatoş Avcıl, Özbek Uygur, Demet Erol, Ceyhun Akbulut, Tezcan Alodalı, Abdurrahman Payas, Mine Bahçeci, Buse Üreten,  Beklem Öztuğ seçildi. Ayşe Aydındoğmuş, Feride Erol Altınay, Elif İlkan ve Nebahat Dal ise yedek üyeler oldu.

Denetim Kurulu Derviş Osum, Halil Tepe, Nejla Tekin’den oluşurken, yedek üyeliğe Pelin Buldu Kaygısız; Onur Kurulu üyeliklerine ise Dilek Sarpkaya Güder, Çiğdem Adataş Şeşen, Fatma Sevgili, Hayat Kalkan, Leyla Toklu Çağlıyan ve Özlem Durmaz getirildi.

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