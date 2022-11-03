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Kıbrıs Psikanaliz Günleri’nde yas konuşulacak

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Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile İstanbul Psikanaliz Derneği iş birliğinde düzenlenecek 13’üncü Kıbrıs Psikanaliz Günleri’nde "yas" konuşulacak

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Kıbrıs Psikanaliz Günleri’nde yas konuşulacak

Kayıpların ve yasın kişinin ruh sağlığına etkilerinin ele alınacağı, 20 Kasım Pazar günü 14.00-17.30 saatleri arasından Zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek etkinliğin teması “Yas-lanmak”. 

 

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte Filiz Torun “Yasa Yaslanmak”, Eşmen Tatlıcalı “Zehirli Sarmaşık: Bir sabah, Ansızın…” Fatma Sezegen “Yaslanmaktan Yas-lanmaya: Zihnin Oluşumu”, Eser Keçeci ve Bengü Berkmen de “Yası Sanatıyla İyileştirmeye Çalışan Bir Kadın: Käthe Kollwitz” konu başlıklarında konuşacak.

 

Etkinlikle ilgilenenler [email protected] adresine mail göndererek bilgi alabilecekler.
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