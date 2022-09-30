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“Kıbrıs Gençlik Festivali” 14-16 Ekim’de yapılıyor

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“Kıbrıs Gençlik Festivali” 14-16 Ekim’de yapılıyor

  Birçok tanınmış müzik sanatçısını ve grubunun konser vereceği “Kıbrıs Gençlik Festivali” 14-16 Ekim’de yapılıyor.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, festival etkinlikleri Lefkoşa Park Near East’te yer alacak.

Festivalde Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Ceza, Melike Şahin, Khonkar gençlerle buluşacak.

Kıbrıs’ın sevilen grupları ve sanatçılarının da yer alacağı festivalde, OneBlood, Ahmet Evan, Frekans, Niyal Öztürk, Oğulcan Başarı, Rast, Nafiz Dölek, Reva, Dilara Ferit sahnede sevenleri ile buluşurken, DJ Soydan Korkmaz, DJ Umut Özsoy ve Dj Barış Pulat performansları ile sahne alacak.

Biletlerin Passo, Gişe Kıbrıs, Bubilet ve Lefkoşa, Girne Merkez Deniz Plazalarda satışa sunulduğu duyuruldu.



Festival programı şöyle:

14 Ekim Cuma: Ceza, Khontkar, OneBlood, DJ Soydan Korkmaz

15 Ekim Cumartesi: Hayko Cepkin, Ahmet Evan, Frekans, Niyal Öztürk, Oğulcan Başarı, DJ Umut Özsoy

16 Ekim Pazar: Mor ve Ötesi, Melike Şahin, Rast, Nafiz Dölek, Reva, Dilara Ferit, Barış Pulat Dj

 

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